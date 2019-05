Corea del Nord: Washington indaga violazioni sanzioni finanziarie (7)

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato che il test di lancio di armi tattiche effettuato dalla Corea del Nord lo scorso 4 maggio ha impiegato anche in nuovo tipo di “arma guidata”. Seul non ha parlato apertamente di un “missile balistico”, probabilmente nel tentativo di evitare un ulteriore aumento della tensione nella Penisola. Il collaudo di armi tattiche da parte di Pyongyang costituirebbe infatti, almeno in parte, una risposta a un collaudo del sistema di difesa balistica Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) effettuato da Usa e Corea del Sud la scorsa settimana, e duramente contestato da Pyongyang. Le intelligence militari dei due paesi sarebbero al lavoro per raccogliere maggiori informazioni in merito ai lanci effettuati da Pyongyang e al suo nuovo sistema d’arma. (segue) (Git)