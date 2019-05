Corea del Nord: Washington indaga violazioni sanzioni finanziarie (8)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha commentato il test balistico effettuato da Pyongyang il 4 maggio, nel corso di una intervista a “Face of the Nation”. Pompeo ha dichiarato che l'amministrazione Trump resta desiderosa di "tornare al tavolo" dei negoziati sulla denuclearizzazione con il Nord. "Siamo fiduciosi di poter tornare al tavolo dei negoziati e proseguire la strada, siamo in avanti rispetto a dove eravamo un anno fa e continueremo a fare progressi", ha detto il segretario. “Crediamo ancora ci sia l'opportunità per ottenere un risultato negoziale per raggiungere una denuclearizzazione completamente verificata (…) Ci auguriamo che quanto avvenuto nel fine settimana non interferisca. Vogliamo continuare ad avere questo dialogo", ha aggiunto il segretario di Stato. (segue) (Git)