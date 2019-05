Corea del Nord: Washington indaga violazioni sanzioni finanziarie (9)

- Alla domanda se alla luce dei nuovi test balistici della Corea del Nord fosse opportuno valutare nuove sanzioni, Pompeo ha risposto che le sanzioni sono in vigore e non sono cambiate. “Questo è ciò che sta probabilmente mettendo un po' di pressione sul presidente Kim”, ha aggiunto, sottolineando che i nuovi lanci sono avvenuti subito dopo la visita del leader nordcoreano in Russia. “Proprio dopo aver parlato con Vladimir Putin, (Kim) ha preso la decisione di intraprendere queste azioni. Stiamo ancora valutando la risposta appropriata”, ha detto Pompeo, precisando che gli Stati Uniti sono intenzionati a proseguire il percorso diplomatico: “Riteniamo ancora che la strada giusta per il presidente Kim sia quella di denuclearizzare senza ricorrere ad altro che alla diplomazia”. (Git)