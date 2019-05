Usa-Cina: Trump, “buone possibilità” che Huawei sia inclusa in accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ci sono buone probabilità che Huawei possa essere inclusa in un accordo commerciale con la Cina. "Se facessimo un accordo immagino che Huawei potrebbe essere inclusa in una qualche forma o parte dell'intesa commerciale (…) Penso che ci possa essere una buona possibilità", ha detto ieri, 23 maggio, il capo della Casa Bianca alla domanda se esiste ancora una possibilità di accordo commerciale con la Cina nonostante le tensioni su Huawei. Il dipartimento del Commercio la settimana scorsa ha inserito Huawei in una blacklist commerciale, limitando così la sua attività nel paese, ma ha dato ai fornitori statunitensi un periodo di sospensione di 90 giorni per continuare a fare affari con la società. Huawei è stata accusata da diversi paesi di essere sponsorizzata dallo stato cinese e spiare per suo conto attraverso i suoi dispositivi. L'anno scorso, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti hanno vietato alla società di partecipare a contratti governativi a causa di problemi di sicurezza. Huawei ha sempre negato con veemenza le accuse. (Was)