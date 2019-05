Brunei: il sultano Hassanal Bolkiah restituisce la laurea conferitagli da Oxford

- Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha restituito una laurea honoris causa conferitagli dall’Università di Oxford, nel Regno Unito, dopo le polemiche globali generate dalla decisione del Sultanato di adottare la pena di morte per i matrimoni omosessuali e l’adulterio. Quasi 120mila persone, incluse celebrità come George Clooney e Elton John, hanno firmato una petizione rivolta proprio all’Università di Oxford affinché revocasse l’onorificenza riconosciuta al Sultano del Brunei nel 1993. La petizione era circolata dopo l’introduzione delle pene capitali per l’omosessualità e la sodomia nel Sultanato, lo scorso 3 ottobre. (segue) (Fim)