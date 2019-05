Brunei: il sultano Hassanal Bolkiah restituisce la laurea conferitagli da Oxford (2)

- Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha annunciato all’inizio di questo mese una moratoria sulla pena di morte che si estenderà a tutti reati per cui la Sharia – la legge islamica – prevede il ricorso alla pena capitale. L’annuncio giunge dopo settimane di polemiche internazionali per la decisione del piccolo paese asiatico di introdurre la pena di morte per lapidazione ai danni di omosessuali e donne adultere. Dall’entrata in vigore delle nuove, contestatissime norme, il sultano Hassanal Bolkiah non aveva più commentato pubblicamente la questione. In un messaggio televisivo rivolto al paese in concomitanza con l’inizio del mese santo del Ramadan, il sultano si è detto “consapevole delle numerose domande e fraintendimenti in merito all’attuazione (del codice penale della Sharia nel paese)”. (segue) (Fim)