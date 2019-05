Brunei: il sultano Hassanal Bolkiah restituisce la laurea conferitagli da Oxford (4)

- La riforma del Codice penale del Sultanato del Brunei, che introduce la condanna a morte tramite lapidazione per le relazioni omosessuali e l’adulterio, è entrata in vigore il mese scorso, a dispetto delle dure condanne giunte dalla comunità internazionale. L’adozione dell’emendamento, culmine di un iter legislativo durato anni, segna la completa adozione della Legge islamica nel piccolo paese del Sud-est Asiatico. Il sultano del Brunei, Hasanal Bolkiah, ha tenuto una conferenza stampa proprio questa mattina, in concomitanza con l’entrata in vigore del contestatissimo emendamento, descrivendo il sistema legale e giuridico del paese come “giusto ed equo”. Bolkiah non ha menzionato direttamente le modifiche al Codice penale, ma ha dichiarato di voler “vedere gli insegnamenti islamici rafforzarsi in questo paese”. (segue) (Fim)