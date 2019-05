Brunei: il sultano Hassanal Bolkiah restituisce la laurea conferitagli da Oxford (8)

- Non tutte le nuove sanzioni previste dal Codice islamico del Brunei potranno essere comminate ai non musulmani: gli articoli 82 e 84 del Codice, che sanzionano il “liwat” - il sesso anale – verranno applicati a prescindere dalla fede religiosa. Altre regole, come quelle relative alle relazioni sessuali extra-coniugali, o tra donne, verranno applicate solo se entrambi i soggetti sono di fede islamica. Non è chiaro, al momento, in che misura le nuove norme troveranno attuazione concreta: la lapidazione, ad esempio, prevede almeno sulla carta un onere della prova elevato, e il Brunei non esegue condanne a morte da decenni. La svolta ultra-conservatrice voluta dal Sultano del Brunei sembra tesa soprattutto a irrobustire le credenziali del paese nel Mondo musulmano, e a consolidare il consenso della parte conservatrice della società in vista del calo delle entrate petrolifere del Sultanato, che già negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la recessione economica. (Fim)