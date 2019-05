Imprese: Hikvision si prepara all’inclusione nella lista nera delle esportazioni Usa

- Hikvision, compagnia cinese produttrice di videocamere ed apparecchiature elettroniche di sorveglianza, si sta preparando all’inclusione nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa, una misura che secondo le indiscrezioni della Stampa Usa verrà adottata nel prossimo futuro in un contesto di progressiva intensificazione del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. La prima azienda cinese sottoposta ai vincoli all’acquisizione di componenti e servizi negli Usa è stato il produttore di sistemi per le telecomunicazione cinese Huawei. L’amministrazione Trump sarebbe decisa però ad estendere l’offensiva ad altre aziende cinesi produttrici di sistemi tecnologici avanzati, inclusa Hikvision. L’azienda ha diffuso una nota in cui commenta le critiche rivoltele dagli Usa per il sostegno alle misure di sorveglianza del governo cinese ai danni della minoranza uigura: Hikvision “prende queste preoccupazioni con la massima serietà, ed è in contatto con il governo statunitense in merito all’intera questione sin dallo scorso ottobre”. L’azienda ha anche annunciato di aver ingaggiato Pierre-Richard Prosper, ex ambasciatore Usa per i crimini di guerra durante l’amministrazione presidenziale di George W. Bush, come consulente per la “compliance” in materia di diritti umani. (segue) (Cip)