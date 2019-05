Imprese: Hikvision si prepara all’inclusione nella lista nera delle esportazioni Usa (4)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il 15 maggio un ordine esecutivo teso a proibire alle compagnie statunitensi delle telecomunicazioni l'impiego di apparecchiature elettroniche prodotte da aziende che pongono un rischio potenziale per la sicurezza nazionale. Il provvedimento si tradurrà in un bando di fatto alle transazioni col colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei. L'ordine esecutivo, che non menziona espressamente alcun paese o azienda, è oggetto di considerazione da parte della Casa Bianca da almeno un anno, ma la sua firma è stata più volte rinviata. L'ordine fa appello all'International Emergency Economic Powers Act, una legge che conferisce al presidente l'autorità di regolare il commercio in risposta a emergenze nazionali o minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. L'ordine darà mandato al dipartimento del Commercio Usa, in cooperazione con altre agenzie federali, di approntare un piano con i criteri concreti di attuazione dei divieti. (segue) (Cip)