Brasile: Petrobras approva piano di vendita quote società di distribuzione carburante BR Distribuidora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha approvato il piano di vendita di una parte della propria partecipazione nella società di distribuzione del carburante BR Distribuidora. Secondo quanto riportato dalla compagnia in una nota, la quota di Petrobras in Br Distribuidora dovrebbe passare dall'attuale 70 per cento al 40 per cento. Nel mese di dicembre 2017, la società aveva già ceduto parte del controllo dell'azienda vendendo il 30 per cento della società per 5 miliardi di real (1,1 miliardi di euro). La compagnia petrolifera è in fase trattativa avanzata con banche e investitori finanziari per cedere la propria quota attraverso un'offerta pubblica secondaria (follow-on), emettendo cioè azioni presso la borsa di San Paolo. (segue) (Brb)