Brasile: Petrobras approva piano di vendita quote società di distribuzione carburante BR Distribuidora (2)

- "Tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'offerta saranno soggetti all'approvazione degli organi interni di Petrobras, soprattutto per quanto riguarda il prezzo e l'effettiva percentuale di azioni da offrire, così come l'analisi e l'approvazione dei rispettivi enti regolatori, in conformità alla legge applicabile", ha fatto sapere la compagnia in una nota. La partecipazione di Petrobras in BR Distribuidora equivale a circa 20 miliardi di real (4,6 miliardi di euro) L'aspettativa è di raccogliere circa 8 miliardi di real (1,8 miliardi di euro) dall'operazione. A causa delle dimensioni dell'offerta, l'azienda è alla ricerca di un investitore in grado di "ancorare" l'acquisto della gran parte delle azioni sul mercato. Il fondo di investimenti American BlackRock è stato nominato uno dei potenziali investitori finanziari in questa operazione, acquisendo quasi l'intero pacchetto offerto. (Brb)