Usa: aumento dazi prodotti cinesi avrà un costo medio per famiglia di 831 dollari all'anno

- Secondo gli economisti della Federal Reserve (Fed) di New York, l'aumento delle tariffe statunitensi sui beni cinesi "potrebbero creare grandi distorsioni economiche e ridurre le entrate doganali degli Stati Uniti". L'ultimo incremento delle tariffe del 25 per cento su 200 miliardi di dollari in alcune importazioni cinesi costerà alle famiglie americane 106 miliardi di dollaro l'anno, o 831 dollari in media per famiglia, sostengono i ricercatori della Fed di New York. "Secondo le nostre stime, queste tariffe più elevate potrebbero creare grandi distorsioni economiche e ridurre le entrate doganali degli Stati Uniti", si legge in un documento firmato da Mary Amiti, vicepresidente della Fed di New York, Stephen Redding della Princeton University e David Weinstein della Columbia University. I dati non hanno tenuto conto dei dazi previsti del 25 per cento che Trump vorrebbe imporre su altri 300 miliardi di dollari di beni di consumo cinesi d'importazione, come vestiti e scarpe a componenti iPhone. La proposta della Casa Bianca ha suscitato una forte opposizione da parte dei grandi marchi di scarpe tra cui Nike, Under Armour e Foot Locker, che sostengono che i consumatori pagheranno molto più per le scarpe da ginnastica e altre calzature. (segue) (Was)