Brasile: Stati Uniti ufficializzano sostegno per l'ingresso del paese nell'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha ufficializzato il suo appoggio per l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Gli Stati Uniti mantengono il loro sostegno in favore del Brasile per l'avvio del processo di adesione all'Ocse, come annunciato il 19 marzo nella dichiarazione congiunta dei presidenti Trump e Bolsonaro", si legge nella pubblicazione ufficiale affidata alla pagina Twitter dell'ambasciata Usa in Brasile. I ministri degli Esteri dei 36 paesi membri dell'Ocse sono riuniti fino a oggi a Parigi. (segue) (Brb)