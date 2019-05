Brasile: Stati Uniti ufficializzano sostegno per l'ingresso del paese nell'Ocse (4)

- Ottimismo in merito all'avanzare del processo di adesione era stato espresso in giornata già dal ministro degli esteri Araujo, al termine di un incontro con il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria. "C'è un'atmosfera positiva, la sensazione che un passo avanti sia vicino è nell'aria", ha affermato Araujo. Nel corso dell'incontro, il segretario Gurria, dal canto suo, aveva sottolineato "il Brasile fa già parte della famiglia", anche se i negoziati interni dell'organizzazione per rendere fattibile l'adesione sono in corso. (segue) (Brb)