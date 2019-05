Brasile: Stati Uniti ufficializzano sostegno per l'ingresso del paese nell'Ocse (5)

- Il ministro degli Esteri brasiliano Arajo è volato a Parigi per cercare di rafforzare la candidatura del Brasile all'organizzazione a margine della riunione fissata per questa sera, nella quale i rappresentanti dei 36 paesi membri si esprimeranno in merito alla richiesta di Brasilia. Il ministro ha incassato l'appoggio di paesi importanti come il Canada, il Giappone e il Regno Unito. Tuttavia né Araújo né Gurria hanno stabilito una scadenza per l'ingresso del Brasile nel "club dei ricchi" da formalizzare. Il segretario generale dell'Ocse tuttavia ha indicato che l'ammissione dovrebbe "naturalmente" verificarsi nel 2020 dal momento che prima del Brasile sono già in fase più avanzata rispetto all'ammissione Argentina e Romania, che dovrebbero essere ammessi a distanza "due o tre mesi" l'uno dall'altro. (segue) (Brb)