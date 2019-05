Brasile: riforma tributaria, commissione approva ammissibilità riforma costituzionale (2)

- L'Ibs sarà suddiviso in tre tassi: federale, statale e municipale. Federazione, stati e municipi a loro volta potranno fissare importi diversi per l'aliquota a seconda delle necessità. La riforma tributaria, insieme a quella della previdenza è una delle colonne portanti della politica economica del governo Bolsonaro. In una pubblicazione sul proprio profilo Twitter, lo scorso 20 maggio, il presidente ha infatti sottolineato che "la nuova previdenza è la porta di entrata per il progresso del Brasile. È con l'approvazione di questa riforma che si favoriscono altre azioni economiche benefiche per il paese, come le riforma tributaria, che vogliamo approvare subito dopo". (segue) (Brb)