Difesa: Senato Usa proibisce vendita F-35 a Turchia se proseguirà con acquisto sistema russo S-400 (2)

- Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sulla Turchia per acquistare invece il sistema di difesa missilistica Patriot di Raytheon, made in Usa. Secondo indiscrezioni stampa, la Turchia dovrà decidere entro due settimane se preservare l'accordo con gli Stati Uniti sull'acquisto dei cacciabombardieri F-35 o rischiare sanzioni procedendo con l’acquisto del sistema russo. Entro la fine della prima settimana di giugno, la Turchia dovrà annullare l’accordo russo e acquistare il sistema di difesa missilistica Patriot, o scatterà la rimozione di Ankara dal programma F-35 di Lockheed Martin, la confisca di 100 jet F-35 promessi, l’imposizione di sanzioni statunitensi e potenziali ripercussioni dalla Nato. (Was)