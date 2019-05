Canada-Cina: ambasciatore cinese ad Ottawa, relazioni tra paesi hanno “toccato il fondo”

- L'ambasciatore cinese in Canada, Lu Shaye, ha affermato che le relazioni bilaterali tra i due paesi hanno toccato "il fondo" da quando Pechino e Ottawa hanno stabilito legami diplomatici. Lu Shaye, in un discorso pronunciato ieri, 23 maggio, ha detto di essere dispiaciuto per le relazioni tra Canada e Cina, oramai sempre più “fredde”. Le osservazioni di Lu fanno riferimento alle tensioni emerse tra Pechino e Ottawa dopo l'arresto di dicembre del capo finanziario della compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei, Meng Wanzhou, avvenuto a Vancouver su richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. L'arresto della figlia del fondatore di Huawei ha infuriato la Cina, che da allora ha arrestato due canadesi con l'accusa di aver minacciato la sicurezza nazionale cinese, e condannato a morte due canadesi per traffico di droga. (segue) (Res)