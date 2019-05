Brasile: Anp approva piani di esplorazioni di quattro campi petroliferi di 'pre-sal', investimento da 13, miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) brasiliana, ha approvato i nuovi piani per l'esplorazione petrolifera di quattro pozzi di petrolio pre-sal: Dois irmaos, Uirapuru, Tres Marias e Saturno. Il blocco Tres marias è in concessione al consorzio formato dalla compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras (30 per cento), Chevron (30 per cento) e Shell (40 per cento). Il blocco Uirapuru è esplorato da Petrobras (30 per cento), Petrogal Brasil (14 per cento), Statoil (28 per cento) e ExxonMobil Brazil (28 per cento). Nel caso di Dois irmaos, il consorzio è formato da Petrobrás (45 per cento e operazione), Statoil Brasile (25 per cento) e BP Energy (30 per cento). Infine, il blocco di Saturno è in concessione alla Shell (50 per cento) e Chevron (50 per cento). Secondo i dati presentati dal direttore dell'Anp, Felipe Kury, nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, tra il 2019 e il 2025 sono previsti investimenti dell'ordine di 1,3 miliardi di real (288 milioni di euro). (Brb)