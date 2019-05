America Latina: Cile e Bolivia di nuovo alla Corte dell'Aja per disputa su fiume Silala (3)

- Alla lettera, inviata poco dopo la lettura della sentenza, Pinera aveva dato una risposta non formale. Nel corso di una visita a Berlino, il presidente cileno aveva spiegato che per riprendere il dialogo bilaterale sarebbe stato necessario che la Bolivia dimostrasse di aver "compreso bene" il dettato della sentenza che ha messo fine alla cosiddetta "contesa marittima". È importante, aveva detto il capo dello stato, che "la Bolivia capisca bene il significato della sentenza" della Corte internazionale di giustizia dell'Aja. Il Cile "ha sempre avuto e continuerà ad avere un atteggiamento dialogante con tutti i paesi vicini". La questione dell'accesso al mare era stata portata dalla Bolivia all'attenzione della Corte internazionale di giustizia a giugno del 2013, ma l'intera vicenda risale alla fine dell'800. Divenuta indipendente dalla Spagna, nel 1825, la Bolivia vantava a ovest un pezzo di costa sull'oceano Pacifico. Uno sbocco al mare che, sottolinea La Paz, Santiago del Cile aveva riconosciuto in numerosi documenti ufficiali. Una serie di tensioni commerciali facevano salire la temperatura nelle relazioni bilaterali, portando nel 1879 all'invasione da parte cilena del porto di Antofagasta prima e delle zone limitrofe poi. Nel 1904 le parti firmavano il trattato che metteva fine alla guerra riconoscendo al Cile il dominio dei territori contesi e alla Bolivia un diritto di transito e di utilizzo dei porti a scopi commerciali. (segue) (Abu)