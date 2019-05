Usa: Casa Bianca annuncia 16 miliardi di dollari di aiuti per agricoltori danneggiati da disputa commerciale con Cina

- L'amministrazione Trump fornirà 16 miliardi di dollari in aiuti per gli agricoltori danneggiati dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Lo ha annunciato oggi, 23 maggio, il segretario all'Agricoltura Sonny Perdue, durante un briefing con i giornalisti. Circa 14,5 miliardi di dollari saranno aiuti diretti agli agricoltori erogati già in estate, ha detto Perdue. "Gli agricoltori preferirebbero riprendere gli scambi commerciali piuttosto che avere gli aiuti, ma finché non sarà possibile avranno bisogno di sostegno", ha detto. Il segretario ha dichiarato che la Cina pagherà gli aiuti al settore agricolo in quanto le entrate tariffarie saranno utilizzate per sostenere un fondo noto come Commodity Credit Corporation, un programma fondato durante la Grande Depressione per stabilizzare i redditi e i prezzi agricoli. Il piano include anche sforzi per vendere prodotti americani in più mercati al di fuori della Cina. L'anno scorso, l'amministrazione Trump ha fornito 12 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori per cercare di compensare le loro perdite visto che l'agricoltura è tra i settori più colpiti dal conflitto commerciale degli Stati Uniti con la Cina. (Was)