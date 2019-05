Wikileaks: Stati Uniti accusano Assange di 17 nuovi capi d'accusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha prelevato Assange l'11 aprile dall'ambasciata ecuadoriana a Londra, dove aveva cercato rifugio per quasi sette anni per evitare l'accusa in Svezia in un caso di violenza sessuale. La nuova accusa statunitense addebita ad Assange 17 nuovi capi d'accusa di cospirazione per aver ricevuto, ottenuto e divulgato informazioni classificate nell'ambito del caso collegato a Chelsea Manning, l'ex analista di intelligence dell'esercito Usa che nel 2010 gli fornì documenti riservati con lo scopo di divulgarli. (Was)