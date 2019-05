Brasile: riforma tributaria, commissione approva ammissibilità riforma costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato del partito Novo, Alexis Fonteyne, la riforma genererà maggiore sicurezza nelle entrate della federazione, degli stati e dei municipi, che ora sono in "guerra fiscale". "Il sistema tributario non ha lo scopo di costruire giustizia fiscale con i programmi sociali, il sistema fiscale ha l'obiettivo di raccogliere il denaro. Perché, senza soldi, lo Stato non fa niente, non monta programmi sociali, non crea sussidi per le famiglie, non finanzia i programmi come il Mia casa, mia vita", ha detto Fonteyne. (segue) (Brb)