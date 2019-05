Brasile: Stati Uniti ufficializzano sostegno per l'ingresso del paese nell'Ocse (6)

- Gurria ha elogiato i progressi del Brasile nel preparare la sua candidatura aderendo o adattandosi a una gamma di condizioni previste dall'organizzazione per i propri membri. "Quando il processo di adesione inizierà ufficialmente il Brasile sarà già molto avanti e molto probabilmente il processo durerà meno", ha commentato. Il governo brasiliano sostiene di aver già soddisfatto all'82 per cento delle 248 condizioni legali richieste dall'Ocse, delle quali 73 sono state anche convalidate da parte dell'istituzione, le restanti misure sono in fase di analisi. La richiesta di adesione del Brasile all'organizzazione riunisce che i paesi più ricchi dell'occidente era stata inizialmente presentata nel giugno del 2017 dal governo del di Michel Temer. (Brb)