Roma: Valeriani, Castiglione si preoccupi di scarsi risultati Comune

- "L'assessore Castiglione oggi vorrebbe spiegare alla Regione quello che dovremmo fare sui temi legati alla casa. Stia tranquilla lo sappiamo e lo stiamo già facendo. Piuttosto invece ci racconti cosa ha prodotto il Comune in tre anni su questo tema. La risposta gliela suggerisco io: zero assoluto, nessun progetto, nessun impegno, nessun dialogo. A Roma semplicemente non esiste nessuno che si occupi in Campidoglio del problema della casa. Ecco, l'assessore prima di tentare di impartire al prossimo inutili lezioni si preoccupi delle inefficienze del Comune di Roma". Lo comunica in una nota l'assessore regionale Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani.(Com)