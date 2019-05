Libia: viceministro Esteri russo, inviato Onu in visita a Mosca ai primi di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, si recherà in visita in Russia ai primi di giugno per discutere la situazione nel paese del Nord Africa insieme al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, in una conferenza stampa. “L’inviato speciale Onu Ghassan Salamé giungerà preso in visita in Russia, Verrà per consultazioni (sulla situazione in Libia) e sarà ricevuto dal ministro Lavrov”, ha dichiarato Bogdanov, aggiungendo che la visita si terrà probabilmente ai primi di giugno.(Rum)