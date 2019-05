Giustizia: Di Maio, bene Salvini cambiato idea su abuso ufficio, no a leggi ad partitum

- "Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio durante la giornata Salvini ha cambiato opinione e mi fa piacere perché è una buona notizia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1. "Sentire un ministro che dice 'dobbiamo abolire l'abuso d'ufficiò' è un segnale negativo per il Paese. - ha aggiunto Di Maio - Poi se il presidente Anac mi dice che dobbiamo modificarlo per renderlo più efficace, per me va bene. Però se me lo dice il segretario di un partito che ha un presidente di Regione indagato per abuso d'ufficio, penso - ha concluso il vicepremier - a una norma ad partitum".(Com)