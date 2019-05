Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Tappa “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante della Polizia Postale sui temi dei social network. Nell’occasione sarà diffusa la ricerca condotta da Skuola.net per conto di Polizia di Stato che evidenzia come i ragazzi tra i 13 e i 18 anni, hanno scambiato almeno una volta immagini intime con il partner via chat o social (Sexting).Piazzale del Giardino Zoologico .(ore 9)- Corteo Fridays for Future.Piazza della Repubblica (ore 10)- Fratelli d’Italia organizza l’iniziativa '#100 Piazze', una sequenza di eventi reali e virtuali che saranno svelati nel corso della giornata e culmineranno in una lunga diretta Facebook a Largo San Carlo al Corso. (dalle ore 12)- Conferenza stampa di presentazione del progetto "Plastic Free". Sarà presente il sindaco di Formia Paola Villa.Formia, sede comune (ore 12:45) (segue)(Rer)