Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione della “XVI Giornata nazionale della prevenzione delle malattie cardiovascolari e respiratorie”.Policlinico Umberto I (ore 14)- Chiusura della campagna elettorale per le Europee della lista La Sinistra. Saranno presenti: Nicola Fratoianni, Roberta Fantozzi, Marilena Grassadonia, Sandro Medici e Andrea Ventura.Garbatella, piazza Sauli (ore 16)- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene alla "Coppa delle Nazioni" nell'ambito dell'87 edizione del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di salto ostacoli di Roma.Piazza di Siena (ore 16.45)- Sit in promosso dal comitato MetroXRoma e Salviamo la metro C "Trasformiamo la Roma Lido in metro E".Stazione di Acilia (ore 18)- Presentazione del libro “L’Afrique c’est chic” di Michelangelo Bartolo medico dell’ospedale San Giovanni di Roma, da anni impegnato in missioni umanitarie. Oltre all’autore, interverranno mons. Riccardo Mensuali della Comunità di Sant’Egidio e Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia del Lazio.Ostia, Litus Hostel, via Adolfo Cozza 7 (ore 18)- Chiusura della campagna elettorale per le Europee del M5s.Piazza Bocca della Verità (ore 18)- Sagra della Tellina di Passoscuro, organizzata dalla Proloco di Passoscuro e giunta quest’anno alla sua 43esima edizione.Fiumicino, Passoscuro (ore 19) (Rer)