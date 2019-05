Brasile: ambasciata Israele premia Bolsonaro nel giorno dell'anniversario della fondazione dello stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ricevuto un'onorificenza da parte dell'ambasciata di Israele in Brasile in occasione della commemorazione dei 71 anni della nascita dello stato ebraico. "Ciò che ci lega a Israele è molto più di della relazione che abbiamo oggi, è il nostro legame, la nostra cultura giudaico-cristiana", ha detto Bolsonaro intervenendo alla cerimonia, insieme all'ambasciatore israeliano in Brasile, Yossi Shelley. Durante il suo discorso, di poco più di cinque minuti, Bolsonaro ha sottolineato il nuovo approccio del suo governo con Israele e la prospettiva di avanzamento nella relazione bilaterale. (segue) (Brb)