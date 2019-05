Brasile: ambasciata Israele premia Bolsonaro nel giorno dell'anniversario della fondazione dello stato (2)

- "In occasione della mia ultima visita in Israele come presidente ho firmato molti accordi. Abbiamo visitato le eccellenze di questo stato meraviglioso che nonostante sia più piccolo del più piccoli stati del Brasile, il Sergipe, è una potenza mondiale. Abbiamo molto da imparare e abbiamo anche molto da offrire a Israele", ha sottolineato. Alla conferenza erano presenti il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, il vice presidente della Camera dei Deputati, Marcos Pereira, presidente del Senato, David Alcolumbre, e il presidente della Corte Suprema (STF), Dias Toffoli. (Brb)