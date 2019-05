Governo: Di Maio, formato grazie a rapporto tra me Conte e Salvini, ma ho dovere di far ragionare Lega

- "Il nostro governo si è formato grazie al rapporto tra me, Conte e Salvini. C'è ancora tanto da fare in Italia, diamoci da fare però con ragionevolezza". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai 1. "Io ho il dovere" di far ragionare la Lega "perché, in alcuni casi, cominciano a non ragionare più come, ad esempio, sulla questione dell'autonomia".(Rin)