Economia: Di Maio, Tria non ha detto che si tolgono gli 80 euro, ma si fa riforma tassazione

- "Il ministro Tria non ha detto che si tolgono gli 80 euro, ma si fa una riforma della tassazione: ci sono i soldi, ma non si tratta più di quella trovata elettorale di cinque anni fa, il bonus Renzi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai 1.(Rin)