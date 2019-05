Ue: Di Maio, dobbiamo riprenderci ruoli legati a commercio o concorrenza

- In Europa dobbiamo riprenderci "i ruoli legati alle imprese o alla concorrenza, c' è anche quello al commercio. Non voglio fossilizzarmi su un commissario. Ci servono per difendere le nostre imprese e per governare una politica industriale europea". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta Porta, in onda questa sera su Rai 1.(Rin)