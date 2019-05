Siria: dipartimento Stato Usa, nessuna conclusione definitiva su presunto attacco chimico

- Gli Stati Uniti non hanno ancora raggiunto conclusioni definitive sull'utilizzo di armi chimiche nei recenti presunti attacchi nella provincia siriana di Idlib e stanno continuando a indagare sulla questione. Lo ha detto oggi, 23 maggio, il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. "Abbiamo numerose fonti, tra cui interviste con i presenti durante l'attacco, che hanno riportato che un certo numero di combattenti dell'opposizione sono stati portati negli ospedali locali e hanno presentato sintomi coerenti con l'esposizione chimica", ha detto Ortagus. "Sappiamo, naturalmente, che questo è purtroppo un modo di agire del regime di Assad, ma non abbiamo ancora conclusioni definitive mentre continuiamo a indagare", ha aggiunto. (segue) (Was)