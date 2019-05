Siria: dipartimento Stato Usa, nessuna conclusione definitiva su presunto attacco chimico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno raccogliendo informazioni su un presunto attacco con armi chimiche avvenuto in Siria durante il fine settimana e ha avvertito il governo del presidente Bashar Assad che risponderà rapidamente se verrà confermato l'uso di armi chimiche da parte di Damasco. L'amministrazione Trump ordinò degli attacchi di rappresaglia contro gli obiettivi del regime siriano nel 2017 e nel 2018 dopo le segnalazioni di attacchi con armi chimiche da parte delle forze di Assad. Il ministero russo della Difesa ha accusato i ribelli siriani, tra cui "specialisti addestrati nella città di Raqqa sotto la guida di ufficiali dell'intelligence Usa", di progettare un attacco con armi chimiche per incastrare il regime siriano a Idlib. (Was)