Roma: Di Maio, elemosiniere Papa non è simbolo abusivismo, palazzi occupati vanno sgombrati

- "Secondo me non dobbiamo utilizzare il cardinale, l'elemosiniere del Papa, come il simbolo dell'abusivismo a Roma". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1. "Se ci sono palazzi occupati: dai centri sociali a Casapound vanno sgomberati, per una questione di legalità", ha concluso Di Maio.(Rin)