Europee: Gelmini (FI), Berlusconi presentabilissimo e lo confermeranno elettori

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, commenta la lista degli "impresentabli" della Commissione Antimafia. “La Commissione antimafia a tre giorni dalle elezioni ha ‘scoperto’ che Berlusconi ha dei procedimenti penali in corso - dice Gelmini in una nota -. Una non notizia utilizzata in maniera assurdamente strumentale, anche perché le liste elettorali sono note da oltre un mese fa. Per la legge italiana Berlusconi è candidabile a tutti gli effetti e per noi è presentabilissimo: gli elettori lo confermeranno nelle urne perché siamo in democrazia e quello che conta è la volontà dei cittadini non le ‘patenti’ di organismi a guida politica”.(Com)