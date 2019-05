Governo: Di Maio, con Salvini nulla di personale, serve ragionevolezza, ancora tanto da fare

- "Con Salvini non credo che siamo sul personale, abbiamo avuto divergenze sulla corruzione. Ma penso che c'è ancora tanto da fare in Italia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1. "Ci sono delle questioni da affrontare - ha aggiunto Di Maio - e dobbiamo lavorare con ragionevolezza, non sto né attaccando né insultando".(Rin)