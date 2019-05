America Latina: Cile e Bolivia di nuovo alla Corte dell'Aja per disputa su fiume Silala (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la parte boliviana, Santiago si sarebbe più volte impegnata a concedere un accesso sovrano al mare al paese vicino. Un insieme di "promesse", che secondo La Paz hanno finito per configurasi come un obbligo internazionale. A fronte del mancato impegno della parte cilena, il governo di Evo Morales decideva di portare il caso alla Cig chiedendo a Santiago di rispettare la promessa e sedersi al tavolo con l'obiettivo di chiudere entro un tempo ragionevole il negoziato per concedere uno sbocco sul mare. Il Cile da parte sua nega che il trattato del 1904 contenga una promessa di concessione di sovranità alla Bolivia, disconoscendo - in un primo momento - la competenza della Corte sul caso. Il tribunale respinse però questo ricorso riconoscendo la propria giurisdizione sulla contesa. (Abu)