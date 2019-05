Usa: Senato raggiunge accordo su aiuti in caso di calamità naturali

- I senatori statunitensi hanno raggiunto un accordo con il presidente Donald Trump su un pacchetto di aiuti per le zone colpite da calamità naturali che non include i fondi supplementari richiesti dalla Casa Bianca per realizzare il muro di confine con il Messico. Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, il disegno di legge prevede 19,1 miliardi di dollari per assistere gli stati devastati dagli incendi, dagli uragani e dalle inondazioni. Il pacchetto di aiuti è rimasto per mesi fermo a causa di diversi ostacoli, tra cui la riluttanza di Trump a fornire più denaro al Portorico, devastato dagli uragani e, più recentemente, per la richiesta della Casa Bianca di ulteriori finanziamenti alle frontiere. Il leader della minoranza del Senato, il democratico Chuck Schumer, ha dichiarato che la legge darà abbastanza soldi al Puertorico e che i senatori democratici sono pronti a sostenere il disegno di legge. (Was)