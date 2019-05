Credito: “cartellino giallo” degli azionisti per la dirigenza di Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale annuale degli azionisti di Deutsche Bank, tenuta oggi presso la sede centrale del maggiore istituto di credito tedesco a Francoforte sul Meno, è stata caratterizzata da severe critiche rivolte alla dirigenza, in particolare all'amministratore delegato, Christian Sewing, e al presidente del consiglio di vigilanza, Paul Achleitner. Le azioni di Deutsche Bank sono, infatti, ai minimi storici, i profitti sono bassi e i bonus troppo elevati per la maggioranza degli azionisti. Tuttavia, riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, tutti i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza hanno ottenuto il discarico, anche se con “risultati parzialmente miserabili”. Un “cartellino giallo” da parte degli azionisti, dunque, che ha visto “soltanto il 71 per cento” votare a favore del discarico di Achleitner, cifra che sale al 75 per cento per Sewing. Nel 2018, l'assemblea generale degli azionisti di Deutsche Bank si era conclusa con l'84 per cento dei voti a favore del discarico di Achleitner e del consiglio di vigilanza, mentre il consiglio di amministrazione aveva ottenuto il 94 per cento dei consensi. Il voto di oggi era molto atteso, dato che le società di consulenza Iss e Glass Lewis & Co. avevano suggerito agli azionisti del principale istituto di credito tedesco di votare contro il discarico del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza. (Geb)