Roma: De Priamo (Fd'I), ritirata strampalata delibera Coia su ambulanti, sconfitta arroganza grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritiro della strampalata delibera Coia sulle rotazioni trasformate in posti fissi conferma il micidiale cocktail tra presunzione e improvvisazione rappresentato dai grillini al governo della Capitale. È evidente che il settore ha bisogno di regole certe improntate al decoro ed alla legalità ma questa delibera avrebbe determinato un caos e la perdita certa di numerosi posti di lavoro ed infatti gli stessi grillini la hanno ritirata con la coda tra le gambe". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)