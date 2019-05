Migranti: Viminale, oggi riunione tavolo Interno-Esteri su rimpatri e flussi

- Accordi di cooperazione per rimpatri più veloci, maggiore rappresentanza italiana negli organismi europei, gestione condivisa dei flussi migratori, corridoi umanitari e poi cooperazione allo sviluppo. Sono le questioni esaminate questa mattina al tavolo Interno-Esteri, presieduto dal capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi e dal segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni. Lo riferisce il Viminale in una nota. L’iniziativa di raccordo tra dicasteri, fortemente voluta dal ministro dell’Interno Salvini e proposta al ministro degli Affari esteri Moavero Milanesi, servirà a definire azioni congiunte sugli aspetti di maggiore interesse comune, e sulle principali sfide da affrontare in Europa. (Com)