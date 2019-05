Forza Italia: Berlusconi, è da sempre partito di imprese, lavoro e Confindustria

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un post pubblicato su Facebook, evidenzia che "Confindustria fa bene quando chiede ai governi una maggiore attenzione per il mondo del lavoro e delle imprese, e quando, come ha fatto Vincenzo Boccia, suggerisce di proseguire finalmente i lavori della Tav e riaprire i cantieri, anche per creare nuovo lavoro. Bisogna mettere un argine a questo folle progetto per la decrescita che ci ha già trascinato in una nuova crisi economica". Per questa ragione, prosegue il leader azzurro, "oggi definirsi 'apartitici' è un errore: significa non avere la consapevolezza che da tempo esiste in Italia il partito delle imprese, dello sviluppo e del lavoro, un partito di Confindustria, di Confcommercio e di Confagricoltura, che è da sempre Forza Italia". (Rin)