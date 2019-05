Europee: Salvini, domenica non cambia niente per governo, non chiederò poltrone in più

Roma, 23 mag 19:56 - (Agenzia Nova) - "Domenica si vota per cambiare l'Europa non per il governo italiano. Non chiederò mezza poltrona in più". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a 'Otto e Mezzo'.



(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Domenica si vota per cambiare l'Europa non per il governo italiano. Non chiederò mezza poltrona in più". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a 'Otto e Mezzo'.(Rin)