Roma: Cgil, questore e prefetto vietino manifestazione Forza Nuova sabato a San Lorenzo

- "Ci uniamo alla richiesta dell'Anpi di Roma affinché Prefetto e Questore vietino l'ennesima manifestazione di Forza Nuova il 25 maggio a San Lorenzo. Riteniamo ignobile la strumentalizzazione dell'omicidio di Desirée Mariottini a fini chiaramente elettorali. Insieme alla memoria di Desirée, si offende Roma, città dell'antifascismo, della solidarietà e dell'inclusione e San Lorenzo, quartiere storicamente antifascista. Non possiamo accettarlo. Prefetto e Questore intervengano per impedire questo scempio". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. (Com)