Governo: Salvini, offeso da dichiarazioni Di Maio? No, non ho tempo di offendermi

- "No guardi oggi ho avuto l'onore di rappresentare lo Stato italiano per ricordare quell'eroe che era Giovanni Falcone, quindi non ho tempo per offendermi onestamente. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a 'Otto e Mezzo' rispondendo a Lilli Gruber che gli chiedeva come replicasse all'altro vicepremier che ha detto al leader leghista "Basta con le stronzate". E cosa pensa quando Di Maio dice questa cose?, ha incalzato Gruber. "Penso che sono contento di quello che questa settimana abbiamo fatto", ha replicato Salvini(Rin)