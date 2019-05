Scuola: Fico, contento si lavori a revoca sospensione prof Palermo

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, si dice "contento che si stia lavorando alla revoca della sospensione della professoressa Rosa Maria Dell'Aria. Oggi a Palermo - scrive in un post su Facebook - ho avuto modo di incontrare alcuni ragazzi dell’istituto Vittorio Emanuele III dove la professoressa insegna. Loro hanno chiesto una cosa molto semplice: ascolto e attenzione. Ed io sono andato lì proprio per ascoltarli. Per dire loro che lo Stato tutela la liberà di espressione e di pensiero, sempre. E che le istituzioni devono avere il coraggio di confrontarsi con tutti". (Rin)